إصابة الفنانة اللبنانية دينا حايك بسرطان الثدي

وأشارت المجلة إلى أن الفنانة اللبنانية كانت ذاهبة إلى طبيبتها الخاصة لإجراء الفحص الدوري، لتكتشف بعدها إصابتها بسرطان الثدي في درجة متقدمة.

وأكدت أن دينا حايك ستشارك غدا في ندوة مع مؤسسة "ريتيلو" لتخبر عن تجربتها ولتبث الوعي بين النساء المصابات بسرطان الثدي.