إصابة الفنانة اللبنانية دينا حايك بسرطان الثدي
كشف إعلاميون لبنانيون اليوم الأحد، إصابة مواطنتهم الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي.
وفي الفترة الأخيرة غابت دينا حايك عن الأنظار، ما أثار الريبة لدى جمهورها في الوطن العربي، حتى إعلان إصابتها بالمرض اليوم.
ونشر الصحفي اللبناني إيلي مرعب، صورة للفنانة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: "النجمة دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة، الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة".
كما نشرت مجلة "الجرس" اللبنانية مجموعة من الصور للفنانة دينا حايك وهي على سرير المرض من داخل المستشفى، مؤكدة أن حايك مصابة بسرطان الثدي من المرحلة الثالثة منذ 6 أشهر تقريبًا، لكنها لم تعلن عنه.
وأشارت المجلة إلى أن الفنانة اللبنانية كانت ذاهبة إلى طبيبتها الخاصة لإجراء الفحص الدوري، لتكتشف بعدها إصابتها بسرطان الثدي في درجة متقدمة.
وأكدت أن دينا حايك ستشارك غدا في ندوة مع مؤسسة "ريتيلو" لتخبر عن تجربتها ولتبث الوعي بين النساء المصابات بسرطان الثدي.