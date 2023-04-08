تغريدة عن "اللاجئين" تثير أزمة بين إليسا وأصالة

أثارت تغريدة عن اللاجئين كانت قد نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا أزمة بينها وبين الفنانة السورية أصالة.

ودعت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" إلى عودة اللاجئين إلى أوطانهم، مبررة طلبها أنه نابع من "الحب"، ولذلك تتمنى أن يعود الجميع إلى وطنه.

وجاءت تغريدة الفنانة اللبنانية بعد أن تبنت عدة تغريدات عبر إعادة تغريدها في حسابها، تطالب بعودة السوريين والفلسطينيين إلى أراضيهم.