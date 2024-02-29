بسبب ملابسها.. زوجة كانييه ويست مهددة بالسجن (صور)

قد تواجه بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الشهير كانييه ويست، عقوبات قانونية في باريس لعدم احترامها لوائح الآداب العامة من خلال الظهور بملابس "غير مقبولة"، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وخلال نزهة عامة مع ويست، اختارت سينسوري معطفًا كبيرًا من الفرو أسفله جوارب شفافة فقط، بينما تركته مفتوحًا ما أثار ذهول وصدمة المارة.

وبحسب الصحيفة، فإن الزي الفاضح، الذي خرجت فيه بيانكا مرتبط أيضًا بغلاف أحدث ألبوم لكانييه ويست "Vultures"، يعارض قوانين الآداب الفرنسية، وتحديدًا مع المادة 222-32 من قانون العقوبات الجديد، المعمول به، منذ آذار/ مارس 1994، وفيه يُعاقب الفرد على العرض الجنسي المتعمّد أمام أطراف ثالثة في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.