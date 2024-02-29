بسبب ملابسها.. زوجة كانييه ويست مهددة بالسجن (صور)
قد تواجه بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الشهير كانييه ويست، عقوبات قانونية في باريس لعدم احترامها لوائح الآداب العامة من خلال الظهور بملابس "غير مقبولة"، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وخلال نزهة عامة مع ويست، اختارت سينسوري معطفًا كبيرًا من الفرو أسفله جوارب شفافة فقط، بينما تركته مفتوحًا ما أثار ذهول وصدمة المارة.
وبحسب الصحيفة، فإن الزي الفاضح، الذي خرجت فيه بيانكا مرتبط أيضًا بغلاف أحدث ألبوم لكانييه ويست "Vultures"، يعارض قوانين الآداب الفرنسية، وتحديدًا مع المادة 222-32 من قانون العقوبات الجديد، المعمول به، منذ آذار/ مارس 1994، وفيه يُعاقب الفرد على العرض الجنسي المتعمّد أمام أطراف ثالثة في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، وغرامة قدرها 15 ألف يورو.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تخاطر فيها "سينسوري" بمواجهة العدالة بسبب ملابسها الكاشفة، ففي السابق، وخلال رحلة إلى إيطاليا مع كانييه ويست، أثارت جدلاً آخرَ بسبب أزيائها، التي وصفها السكان المحليون بـ"غير المحتشمة"، ما جعل الشرطة تفتح تحقيقًا معها خاصة أنها ظهرت بشكل غير لائق أمام قاصرين.
وكانت كيم كارداشيان الزوجة السابقة لكانييه ويست قد أعربت عن قلقها من اختيارات سينسوري للملابس خاصة أمام أطفالها، مطالبةً ويست بالتدخل.
يذكر أنه خلال تواجدها في باريس، شُوهدت بيانكا وهي تمشي مع نورث، الابنة الكبرى لكانييه وكيم، مرتدية جوارب شفافة فوقها سترة جلدية فقط.