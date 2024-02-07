تايلور سويفت تهدد طالبا تعقب هبوط وإقلاع طائرتها

وفي تصريح إعلامي لسويني قال فيه: "لا أنوي أن أسبب أذى، وأنا أؤمن بالشفافية والمعلومات العامة المتاحة للجميع".

وقال سويني إنه تلقى رسالة التهديد تلك، بعد أن تصدرت سويفت قائمة المشاهير الذين يتسببون بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب طائراتهم الخاصة.

يذكر أن إحدى المنظمات البيئية أكدت أن الانبعاثات الصادرة من طائرة سويفت الخاصة أكبر بحوالي 1185 مرة من إجمالي الانبعاثات السنوية التي يتسبب بها الشخص العادي عند سفره.