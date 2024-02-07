تايلور سويفت تهدد طالبا تعقب هبوط وإقلاع طائرتها
قال طالب جامعي يتتبع طائرات المشاهير، إن محامي النجمة الأمريكية تايلور سويفت هدد بمقاضاته؛ لأنه يشارك باستمرار معلومات عن رحلاتها عبر الإنترنت.
ويستخدم الطالب الذي يدعى "جاك سويني" (21 عاما)، البيانات المتاحة للجمهور، لتتبع عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات التي يمتلكها المشاهير والأثرياء.
وزعم محامي سويفت أن تصرف سويني "يكاد يصل مستوى المطاردة".
ووجّه محامي سويفت لسويني رسالة، طالبه فيها بالتوقف عن مطاردة وتعقب طائرة تايلور سويفت، مشددا على أن مشاركة تحركاتها بات يشكل تهديدا على سلامة ورفاهية المغنية الشهيرة، واصفا الوضع بأنه "مسألة حياة أو موت".
وفي تصريح إعلامي لسويني قال فيه: "لا أنوي أن أسبب أذى، وأنا أؤمن بالشفافية والمعلومات العامة المتاحة للجميع".
وقال سويني إنه تلقى رسالة التهديد تلك، بعد أن تصدرت سويفت قائمة المشاهير الذين يتسببون بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب طائراتهم الخاصة.
يذكر أن إحدى المنظمات البيئية أكدت أن الانبعاثات الصادرة من طائرة سويفت الخاصة أكبر بحوالي 1185 مرة من إجمالي الانبعاثات السنوية التي يتسبب بها الشخص العادي عند سفره.