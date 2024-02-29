أمل حجازي تثير جدلاً بخلعها الحجاب (فيديو)

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر خلاله أمل حجازي دون حجاب، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "زمان"، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات "غير مسبوقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها توجهت، خلال الفترة الماضية، لتقديم التواشيح الدينية، كاشفة عن نيتها عدم العودة للفن بشكل نهائي.

وبالبحث في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، تبين أن أمل حجازي كانت موجودة داخل محل نظارات شهير في لبنان، وصاحبة المحل هي من قامت بتصويرها، ونشرت الفيديو عبر حسابات المحل على تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام"، لينتشر كالنار في الهشيم بعد دقائق معدودة.