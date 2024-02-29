أمل حجازي تثير جدلاً بخلعها الحجاب (فيديو)
أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي جدلاً، في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها دون حجاب، وذلك بعد فترة طويلة من ارتدائه واعتزال الغناء، الأمر الذي قد يشير إلى نيتها العودة للفن مجددًا.
وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر خلاله أمل حجازي دون حجاب، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "زمان"، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات "غير مسبوقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها توجهت، خلال الفترة الماضية، لتقديم التواشيح الدينية، كاشفة عن نيتها عدم العودة للفن بشكل نهائي.
وبالبحث في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، تبين أن أمل حجازي كانت موجودة داخل محل نظارات شهير في لبنان، وصاحبة المحل هي من قامت بتصويرها، ونشرت الفيديو عبر حسابات المحل على تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام"، لينتشر كالنار في الهشيم بعد دقائق معدودة.
وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي قد أعلنت، العام 2017، اعتزالها الغناء والفن بشكل نهائي، وارتداءها الحجاب من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، معلنة اتجاهها للإنشاد الديني.
وكتبت حينها: "أُعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب.. شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنَّى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها، الآن، وليست كأي سعادة مررت بها من قبل.. جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور".