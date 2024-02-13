وفاة عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح

توفي الصحفي السوداني محجوب محمد صالح، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

وأعلن عن رحيله نجله وائل محجوب، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "ننعى ببالغ الحزن والأسى الوالد العزيز ومعلم الأجيال المغفور له بإذن الله محجوب محمد صالح، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، بعد صبر على بلاء المرض وامتحانه".

وأضاف: "ستتم بإذن الله صلاة الجنازة على روحه الطاهرة في مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، وسيتم الدفن في مقابر السيدة عائشة، وسيكون تلقي العزاء يوم الخميس الموافق 15 فبراير من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء في مسجد الحامدية الشاذلية آخر سور نادي الزمالك بحي المهندسين".

وتابع: "إن فقدنا جلل ومصابنا ومصاب الآلاف من قرأ وأهل وأصدقاء وأحباب وتلاميذ ومحبي وعارفي فضل أستاذ الأجيال أليم، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".