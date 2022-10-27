فردوس عبدالحميد تشتكي من التنمر بسبب "الضاحك الباكي"

عبرت الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد عن استيائها من تعرضها للتنمر خلال الفترة الأخيرة بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها بعد الكشف عن دورها في مسلسل "الضاحك الباكي".

وواجهت فردوس عبدالحميد فيضًا من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دورها كأم شابة في المسلسل عكس عمرها الحقيقي، لافتين إلى أن زوجها المخرج محمد فاضل لا يزال يفرضها حتى وهي في السبعين من العمر بأدوار لا تليق بها، حسب رأي البعض.

وشددت الفنانة المصرية، في مقابلة متلفزة، على أن ما تعرضت له هو تنمر وليس نقدًا، وأنها لم تكن لتقبل أي دور مع محمد فاضل قبل قراءته جيدًا والاقتناع به".

وأشارت إلى أنها كانت رافضة المشاركة بسبب أن الشخصية التي قدمتها قاسية للغاية، مؤكدة أن فريق العمل وعلى رأسهم المؤلف محمد الغيطي حاولوا على مدار شهر ونصف الشهر يحاولون إقناعها بالمشاركة حتى وافقت، معاتبة الجمهور بسبب الهجوم عليها بعد عرض حلقة واحدة من المسلسل.

وأوضحت أنها كانت تخشى رد فعل الجمهور بسبب أن الشخصية تتسم بالقسوة على ابنها دون قصد بسبب الظروف الصعبة التي واجهتها، حيث تقف في طريق نجاحه.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالمسلسل الذي اعتبرته "تاريخيًّا"، ويمثل عودة لزوجها المخرج محمد فاضل بعد غياب طويل عن العمل الفني.

وكانت انتقادات واسعة وجهت للمسلسل الذي يتناول حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، بسبب تجسيد الفنانة فردوس عبد الحميد دور والدة نجيب الريحاني في مرحلة الطفولة، وهو ما لا يتناسب مع عمرها وهيئتها.

المسلسل تدور أحداثه بداية من ميلاد الفنان نجيب الريحاني عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949، وهي حقبة زمنية مهمة تعكس طبيعة الفن الذي صنعه الراحل.