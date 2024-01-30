بسبب زوجته.. كانييه ويست يهاجم مراسلة وينتزع هاتفها (صور)

انفعل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست على مراسلة صحفية وجهت إليه سؤالاً: "هل تتمع زوجتك بيانكا سينسوري بإرادة حرة أم أنك تتحكم بها؟" بينما كان يمشي مقنعًا في أحد شوارع هوليوود.

وبحسب موقع "TMZ" المهتم بأخبار المشاهير، خرج كانييه عن طوره، وانتزع الهاتف من يد المراسلة، وبعد ثوانٍ قليلة، وقف ووبخها، قائلاً: "أنا أسطورة، جئتُ هنا لأدعم تشارلي ويلسون وأنت تطرحين أسئلة غبية عن زوجتي!".