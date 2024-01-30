بسبب زوجته.. كانييه ويست يهاجم مراسلة وينتزع هاتفها (صور)
انفعل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست على مراسلة صحفية وجهت إليه سؤالاً: "هل تتمع زوجتك بيانكا سينسوري بإرادة حرة أم أنك تتحكم بها؟" بينما كان يمشي مقنعًا في أحد شوارع هوليوود.
وبحسب موقع "TMZ" المهتم بأخبار المشاهير، خرج كانييه عن طوره، وانتزع الهاتف من يد المراسلة، وبعد ثوانٍ قليلة، وقف ووبخها، قائلاً: "أنا أسطورة، جئتُ هنا لأدعم تشارلي ويلسون وأنت تطرحين أسئلة غبية عن زوجتي!".
وواصل ويست توبيخ المراسلة: "كيف تسألينني إذا كانت زوجتي تتمتع بإرادة حرة؟ هذا سؤال غبي وغير محترم، ولا يمكن توجيهه لبطل خارق وناضج مثلي!".
ويأتي تصرف "ويست" بعد صدور تقارير تفيد بأنه يمنع زوجته من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادّعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن طليق كيم كارداشيان عزل زوجته الجديدة ومنعها من استخدام التطبيقات على الإنترنت، تجنبًا لمشاهدة التعليقات السلبية.
وقال مصدر للصحيفة "كان لدى بيانكا حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت نشطة فيها - حتى تزوجت من كانييه".
وأضاف: "لا يريدها، الآن، أن تستخدمها، لأنه يعتقد أن تعليقات النشطاء المسيئة ستؤذيها".
وتابع: "لقد أقنعها بأنها نجمة الآن، وأنها يجب أن تظل غامضة، وهذا أمر مخيف بالنسبة لأولئك الذين يعرفونها، إنه يمارس عليها شكلاً من أشكال السيطرة".
يذكر أن كانييه ويست تزوج من بيانكا سينسوري، في ديسمبر 2022 بعد أزمات متلاحقة لنجم الراب مع طليقته وأم أبنائه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
ومنذ ارتباطهما، قال أصدقاء مقربون من بيانكا أن "كانييه" يتحكم في طعامها وتمارينها الرياضية، وكل ما يتعلق في حياتها.