أيمن زيدان: "لا توجد نار في الآخرة بل جنة فقط"

تسببت تصريحات الفنان السوري أيمن زيدان بجدل بين متابعيه بعد إقراره بأنه "لا يؤمن بوجود النار في الآخرة، ويؤمن فقط بوجود الجنة".

واستضاف الإعلامي رودولف هلال في برنامج "المجهول"، الممثل السوري أيمن زيدان، ليسأله سؤالا بات مؤخرا يطرح على العديد من الفنانين بشأن معتقدهم الديني، وفيما إذا كانوا يؤمنون بوجود الجنة والنار.

وبرر الفنان زيدان أن المعتقدات، أسئلة ميتافيزيقية تتطور تبعا للمراحل العمرية للإنسان والبيئة والثقافة، ففي مقتبل العمر لا يكترث الإنسان كثيرا بطرح أسئلة دينية على نفسه، لكن مع تقدمه في العمر، قد يصل إلى قناعة بشأن وجود الآخرة.

وأكد أنه من العدل، من وجهة نظره، ألّا تنتهي هذه الدنيا في فراغ.

وقال، ردا على سؤال الإعلامي رودولف، بشأن إيمانه بوجود الآخرة والجنة والنار، إنه "يؤمن بالحياة بعد الموت، لكنه لا يؤمن إلا بوجود الجنة فقط".

وأضاف أيمن زيدان: "مسألة جنة ونار أنا رأيي أن بعد الموت فيه جنة فقط، قناعتي الشخصية (الجنة وسع السماوات والأرض) أكيد رح تِسع غالبية الناس، أنا مؤمن إذا كان هناك عالم آخر، فهناك جنة دائما".