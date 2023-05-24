عمرو مصطفى: اتفقت مع ورثة أم كلثوم لتسوية الأزمة

أعلن الملحن الفنان المصري عمرو مصطفى، تسويته الخلاف الذي وقع بينه وبين عائلة المطربة أم كلثوم، بعد إعلانه استخدام صوتها عبر الذكاء الاصطناعي.

وأثار مشروع، أطلق عليه الملحن المصري اسم "إحياء التراث"، جدلا واسعا بعد أن استخدم صوت أم كلثوم وصورتها عليه، قبل أن يتراجع لاحقا عن ذلك.

ووثق عمرو مصطفى مقطع فيديو يجمعه بمحامي ورثة المطربة أم كلثوم، عبر حسابه في "انستغرام"، ويؤكد أنه "قام بحل الخلاف معهم".

وعلق في معرض حديثه: "تواصلت مع جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم، واتفقنا إني مش هستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق ولا اسمها أو صورتها، ولو دا حصل لن نلجأ إلا لأسرة أم كلثوم المسؤولة عن حقوقها".