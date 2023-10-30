رسائل التعزية بوفاة ماثيو بيري تجتاج مواقع التواصل.. وزملاؤه صامتون

صدمت وفاة ماثيو بيري، الذي أدى دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" Friends الشهير، الوسط الفني والجمهور، من هوليوود وصولًا إلى كندا التي يتحدَّر منها النجم الذي كان يعاني مشاكل مرتبطة بالإدمان.

وكان مساعد لبيري البالغ 54 سنة عثر عليه ميتًا السبت، داخل منزله في لوس أنجلوس، في حين أكّدت نبأ وفاته لاحقًا قناة "ان بي سي" الأمريكية التي عرضت مسلسل "فريندز".

ولم تجد الشرطة أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، كما لم يُعثر على أي مخدرات، بحسب موقع "تي ام زي".

رحيل مفجع

وعلّق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على وفاة بيري بمنشور عبر منصة "اكس" (تويتر سابقًا)، قال فيه "إنّ رحيل ماثيو بيري محزن ومفجع. لن أنسى مطلقًا ألعابنا في ملعب المدرسة، وأنا أدرك أن الناس في مختلف أنحاء العالم لن ينسوا البهجة التي وفّرها لهم".

ماثيو بيري مولود في ولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة عام 1969، لوالدين من كندا والولايات المتحدة. وقد نشأ بين مونتريال ولوس أنجلوس.

والدته صحافية كندية عملت لدى رئيس الوزراء الأسبق بيار ترودو، بينما والده ممثل.