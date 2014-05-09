صور.. النجم هيو جاكمان يزيل ورما سرطانيا من أنفه

أزال نجم هوليود هيو جاكمان، بقعة سرطانية أخرى من أنفه بعد أن أثارت مخاوفه قبل ستة أشهر.

الممثل البالغ من العمر 45 عاما كتب على حسابه الشخصي في موقع"انيستغرام" "تمت إزالة آخر خلية سرطانية الآن... وذلك بفضل الدكتور العريان والدكتور ألبوم، معذرة سأرتدي واقيا من الشمس!".

و نشر صورة لنفسه وهو يضع ضمادة على أنفه، تماما كما فعل في المرة الأخيرة عندما كان يعاني من ورم آخر قبل إزالته.

جاكمان كان ظهر في وقت سابق من يوم الخميس، على البرنامج التليفزيوني الصباحي، " Good Morning America "، من أجل الترويج لفيلمه الجديد " X-Men: Days of Future Past " بصحبة النجم جون هام.