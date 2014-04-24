صورة.. أنوثة باسكال مشعلاني تطغى على الإسكندرية

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني، صورة جديدة لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أثناء تواجدها فى أحد الشواطئ الراقية بالإسكندرية.
وبدت النجمة اللبنانية في قمة إثارتها وهي تقف في إحدى بلكونات الفنادق الشهيرة بالإسكندرية، مرتدية ملابس مثيرة تبرز معظم مفاتنها.
وعلقت باسكال على الصورة ، قائلة "بتمنى للكل يكون قضى وقت حلو بهالفرصه اللي كانت...هيدي صورة الي ب مصر الحبيبه أم الدنيا في الاسكندريه".
وأبدى متابعوها على مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالصورة ، حيث علق أحدهم قائلا " الله عليكي يابسبوسه منوره مصر ياحبيبتي كلنا بنحبك" ، بينما قال آخر " احنا كمان بمصر بنعشقك بس انتي مقللة جدا بحفلاتك بالاسكندرية اخر حفلة حضرتها كانت من حوالي 7 سنين بالمعمورة على الشاطئ وكنتي متالقة كالعادة".