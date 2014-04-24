صورة.. أنوثة باسكال مشعلاني تطغى على الإسكندرية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

النجمة اللبنانية تطل وهي في قمة إثارتها وتقف في إحدى "بلكونات" الفنادق الشهيرة بالإسكندرية، مرتدية ملابس مثيرة تبرز معظم مفاتنها.