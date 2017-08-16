بالفيديو والصور.. كويتيون يستقبلون جثمان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

وصلت قبل قليل الطائرة التي تنقل جثمان الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، قادمة من لندن إلى الكويت، بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ،الشيخ محمد العبدالله، وعدد من الشخصيات وأسرة الراحل وأحفاده وزملاؤه في المجال.

وتم نقل الجثمان على متن طائرة أميرية خاصة، تنفيذًا لتوجيه أمير الكويت ،الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويتابع جمهور ومحبو عبدالرضا تطورات نقل الجثمان ومراسم دفن الفنان القدير، باهتمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن مدى حزنهم، داعين لعبدالحسين بالرحمة والمغفرة.

رحمك الله وغفر الله لك أبا عدنان ???? #الكويت_تبكي_عبدالحسين_عبدالرضا pic.twitter.com/zli2drImxg — SarahMatarسارة مطر (@SarahMatar) August 16, 2017

لحظة وصول جثمان المرحوم بو عدنان????والفنان طارق العلي من اول الحضور الله يصبر قلبك#طارق_العلي #الكويت_تبكي_عبدالحسين_عبدالرضا@tareqalali67 pic.twitter.com/NOnE1JnPvg — Ghazialharbi (@Its_ghazi) August 16, 2017

وأعلن بشار نجل الفنان الراحل أن مراسم الدفن ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، فيما سيقام العزاء غدًا الخميس، لافتًا إلى أن الجثمان تأخر في الوصول بسبب بعض الإجراءات الرسمية الضرورية في لندن.