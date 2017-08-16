عامل بريطاني فتحت له كيم كارداشيان أبواب السعادة بتغريدة واحدة

كان جيروم بيلينجهام وهو عامل في مصنع محظوظًا بما فيه الكفاية حتى يتلقى ردًا من نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، على موقع التدوين العالمي “تويتر”.

ويحصل بيلينجهام الآن على 5000 جنيه إسترليني سنويًا من العمل في وسائل الإعلام الاجتماعية بعد أن ردت كيم كاردشيان عليه قبل أربع سنوات.

وكتب العامل تغريدة لكاردشيان: “هل تلاحظين معجبيك؟ .. أحبك بشدة #hotlove “، فأجابت: “أحبك أيضا!”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي غضون أسبوع، ارتفع عدد متابعيه البالغ عددهم 200 شخص إلى 20000، ولديه الآن أكثر من نصف مليون شخص عبر حسابه على “تويتر” ويحصل حسابه الرئيس على ستة ملايين مشاهدة شهريًا.

وبدأت شركات الملابس بإرسال ملابس مجانية إلى منزل عائلته في لوث لينكولنشاير، والعشرات من الشركات الأخرى توسلت له للترويج لسلعها.

ويتلقى جيروم سنويًا أموالًا من الترويج للشركات الكبرى مثل: بريمارك – سلسلة من المتاجر متخصصة ببيع الملابس، بدأت في أيرلندا ومنتشرة بالدرجة الأولى في بريطانيا- وكذلك شركة E4.

وبالإضافة إلى الملابس، فإنه يتمكن من دخول النوادي وشرب الكحول مجانًا مقابل التغريد لها.

وقال بيلينجهام البالغ من العمر 25 عامًا: “كنت في الشيفت الخاص بي في العمل في حوالي السادسة صباحًا، ورأيت تغريدة لكاردشيان، فكتبت لها ما إذا كانت لاحظت في أي وقت مضى معجبيها، ولم ألق بالًا ثم رأيت ردًا منها واعتقدت أن هناك خطأ تكنولوجياً بهاتفي، ولكن بعد ذلك رأيت المئات والآلاف من الردود.

ويمتلك النجم الإعلامي الاجتماعي -أيضًا- حساباً آخر حيث لديه 274 ألف متابع، وهذا يعني أن مجموع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي أكثر من نصف مليون متابع.