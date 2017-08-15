بالفيديو.. الفنانة أحلام تكشف عن عملية “تصغير” وجهها

وثقت المطربة الإماراتية، أحلام، عبر مقطع فيديو في صفحتها على “أنستغرام”، إجراء عملية التجميل التي قامت بها، لتصغير وجهها.

وعلقت أحلام على الفيديو، بأنها رغبت في أن يستفيد جمهورها، وقالت إن الأطباء أجروا عملية تنحيف لجانبي وجهها، مع بقاء بشرتها نضرة وناعمة ودون حدوث أي انتفاخ، مضيفة “أحبكم تستفيدون”.

وقدمت أحلام شكرها للأطباء الفرنسيين، بلغتهم، كما طلبت منهم أن يشرحوا لجمهورها خطوات إجراء العملية.

وحقق الفيديو، نسبة مشاهدات عالية، حيث وصل عدد متابعيه إلى قرابة 200 ألف متابع.

يذكر أن المطربة الإماراتية أحلام ستحيي حفلاً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم الجمعة المقبل.