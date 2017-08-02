ملحم زين يتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالته الصحية (صور)

تعرض الفنان اللبناني ملحم زين، لحادث سير مروع جراء اصطدام شاحنة بسيارته، ما أدى إلى جرح 4 أشخاص بينهم زين.

وأكد مدير أعمال زين، طوني عازار، أن “ملحم بخير، وتمثلت إصابته بكسر في يده اليمنى”.

وأشار عازار، إلى أن “الحادث وقع حين اعترضت شاحنة آتية بعكس السير، سيارة زين عندما كان متوجهًا لإحياء حفل خيري”، مضيفًا أن “زين نقل إلى المستشفى على الفور”.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الضرر الهائل الذي تعرضت له السيارة وقد تحوّلت حطامًا.

وكانت شاحنة تنقل حاوية تعطلت مكابحها خلال توجهها نحو بيروت فجنح بها سائقها عكس السير، واصطدم بالسيارة التي يستقلها زين.

وكان الفنان اللبناني متوجهًا إلى فندق “بارك اوتيل – شتورا”، ورغم الحادث من المتوقع وصوله إلى وجهته لإحياء الحفل الخيري، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.