مشهد من مسلسل سوري يعمّق الحزن على وفاة محمد قنوع

أحدث مشهد من مسلسل سوري باسم "قرار وزير" صدمة واسعة في الأوساط الفنية والمجتمعية، وعمق حالة الحزن على وفاة الفنان محمد قنوع الذي فارق الحياة قبل أيام قليلة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم مشهد جمع الفنان الراحل محمد قنوع بزميلته غادة بشور، ضمن أحداث المسلسل، ودار بينهما حوار وبدا منه كأن الراحل قد أحس بقرب رحيله.

وقال قنوع إنه يتمنى أن يرى اسمه متصدرا ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل إن كان لا يستحق ذلك، لترد عليه زميلته بأنه لماذا سيحتل اسمه مواقع التواصل؟ ليقول لها "حتى لو في قائمة المجرمين".

وتواصل الحوار الأكثر تأثيرا في نفوس المشاهدين لترد عليه غادة قائلة: "أو مثلا في قائمة الضحايا، روح إلهي يا هاني (قنوع) أشوفك بقائمة الوفيات".

وعلق قنوع في ختام المشهد قائلا: "آمين يا رب العالمين، والقايلة إن شاء الله جمعا، بنفس الصفحة يا رب، أنا رايح أشتغل على السيارة".