مارسيل خليفة يحيي حفلاً حاشداً في المدرج الروماني بالأردن
أحيا الفنان اللبناني المخضرم مارسيل خليفة، يوم السبت، حفلاً غنائياً حاشداً، في المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان.
وقضى الجمهور الكبير الذي ملأ المدرج الروماني، ليلة غنائية مشهودة، قدم فيها مارسيل خليفة باقة من أجمل أغنياته الخالدة، مثل "منتصب القامة" و"عيوني بندقية" و"يطير الحمام يحط الحمام".
وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ردد مع الفنان اللبناني مقاطع من أغانيه، خاصة تلك التي كتبها الشاعر الراحل محمود درويش، وأبرزها "في البال أغنية".
ومُنحت "جائزة محمود درويش للإبداع" لعام 2023 للفنان اللبناني مارسيل خليفة عن فئة "المبدع العربي"، على هامش الحفل الغنائي في عمّان، تقديراً منه لمسيرته الفنية.
وتمنح مؤسسة محمود درويش للفائز في كل فئة جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار،إلى جانب شهادة موقعة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال فتحي البس مدير عام المؤسسة ومنسق الجائزة إن الفنان اللبناني مارسيل خليفة تبرع بالقيمة المالية للجائزة لصالح مشروعات المؤسسة.