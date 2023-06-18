مارسيل خليفة يحيي حفلاً حاشداً في المدرج الروماني بالأردن

أحيا الفنان اللبناني المخضرم مارسيل خليفة، يوم السبت، حفلاً غنائياً حاشداً، في المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان.

وقضى الجمهور الكبير الذي ملأ المدرج الروماني، ليلة غنائية مشهودة، قدم فيها مارسيل خليفة باقة من أجمل أغنياته الخالدة، مثل "منتصب القامة" و"عيوني بندقية" و"يطير الحمام يحط الحمام".

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي ردد مع الفنان اللبناني مقاطع من أغانيه، خاصة تلك التي كتبها الشاعر الراحل محمود درويش، وأبرزها "في البال أغنية".