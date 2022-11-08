مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يقرر تركها.. ومصدر يكشف السبب

قرر ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنهاء العمل معها، مؤكدًا أنها إذا احتاجته في أي وقت ستجده.

وأضاف ميمي فؤاد في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز": "لا أستطيع أن أقول أنني تركت شيرين عبد الوهاب، لأنها كبيرة، وشيرين العمل معها يشرف أي شخص، ولكن الظروف غير مناسبة، أن نتعامل معًا".

وتابع مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: "عملي مع شيرين يشرفني، والله يكتب لها كل الخير، وعلى المستوى الشخصي إذا احتاجت أي شيء في أي وقت ستجدني، لكن على مستوى العمل للأسف لم نعد معًا، ودون لفظ (تركت) لأن هذا اللفظ كبير علي جدًا".

وعلمت "إرم نيوز" من مصدر خاص أن السبب وراء قرار ميمي فؤاد هو أن شيرين عبد الوهاب لم تتواصل معه نهائيًا منذ خروجها من المستشفى، ولا ترد على مكالماته، الأمر الذي قد يؤثر على عملها، خاصة أنه تم تحديد منتصف شهر يناير المقبل لإحياء حفلها الغنائي بالكويت، الذي تم تأجيله بسبب دخولها المستشفى، مما دفع ميمي فؤاد إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد أعلن مؤخرًا أن موكلته غادرت المستشفى، مشيرا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر قنطوش صورة لـ"شيرين عبدالوهاب" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة وتشكر جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات"، لكنها لم تخرج في أي فيديو.