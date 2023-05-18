عادل إمام يفاجئ جمهوره بأحدث ظهور (صور)
فاجأ الفنان المصري الكبير عادل إمام، الأربعاء، جمهوره بأول ظهور له منذ مدة من خلال مجموعة صور نشرها مدير أعماله عادل سليمان، وقد بدا بصحة جيدة.
وجاء نشر الصور بمناسبة عيد ميلاد الفنان الملقب بـ"الزعيم" الذي بلغ الـ83 من عمره، والذي يصادف يوم 17 مايو/أيار، حيث احتفل بهذه المناسبة مع عائلته وعدد من المقربين منه.
وأكد مدير أعماله، عادل سليمان، أن الصور التقطت مساء الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام، والذي يغيب عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات، فيما تدور أحاديث عن عودته قريباً.
وأظهرت الصور "الزعيم" مع مدير أعماله، إلى جانب شقيقه عصام إمام، والفنان خالد سرحان الذي شارك عادل إمام عدداً كبيراً من الأعمال، منها "السفارة في العمارة" و"فالنتينو" و"التجربة الدنماركية".
كما حضر حفل عيد ميلاد عادل إمام، الفنان مصطفى هريدي الذي شارك "الزعيم" في "مرجان أحمد مرجان".
وكان آخر ظهور فني لعادل إمام قبل 3 سنوات في مسلسل "فالنتينو"، واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة، إلا أن المقربين منه نفوا تلك الشائعات، وأكدوا أنه يحضر لعمل فني جديد.