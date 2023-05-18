عادل إمام يفاجئ جمهوره بأحدث ظهور (صور)

فاجأ الفنان المصري الكبير عادل إمام، الأربعاء، جمهوره بأول ظهور له منذ مدة من خلال مجموعة صور نشرها مدير أعماله عادل سليمان، وقد بدا بصحة جيدة.

وجاء نشر الصور بمناسبة عيد ميلاد الفنان الملقب بـ"الزعيم" الذي بلغ الـ83 من عمره، والذي يصادف يوم 17 مايو/أيار، حيث احتفل بهذه المناسبة مع عائلته وعدد من المقربين منه.