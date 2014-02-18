الفنانات في "قلم حمرة" يظهرن بإطلالات جريئة

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المخرج حاتم علي يؤكد ما تناقلته المواقع الفنية عن جرأة هذا العمل الفني دون أن يفصح عن التفاصيل؛ حفاظا على الخصوصية.