الفنانات في "قلم حمرة" يظهرن بإطلالات جريئة

فاجأت الفنانة السورية سلافة معمار متابعيها بتغيير جذري لإطلالتها في مسلسل "قلم حمرة" بعد أن غيرت لون شعرها الأشقر إلى الأسود الكاحل.
ولم تكن سلافة الوحيدة بقرارها الجريء، إذ أطلت الفنانة كاريس بشار بمظهر مفاجئ أيضا تحولت فيه لشابة شقراء من أجل إتمام مشاهدها في المسلسل السوري الذي يخرجه حاتم علي وكتبت السيناريو له يم مشهدي.
وأكد المخرج حاتم علي ما تناقلته المواقع الفنية عن جرأة هذا العمل الفني واصفا إياه بالجريء، دون أن يفصح عن التفاصيل التي ذهبت إليها مؤلفة العمل؛ حفاظاً على الخصوصية ودقة التصوير.
وأثار عنوان المسلسل إشارات استفهام كبيرة أوضح حاتم علي رأيه فيه وخاصة في ظل الأزمة التي تشهدها سورية فقال: "شخصيات العمل المحورية نسائية في معظمها، وكاتبة العمل امرأة، وبالتالي قد نتوقع أن يعنى المسلسل بالتقاط تفاصيل حياة المرأة في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة"، أما الكاتبة فأشارت إلى أن "قلم حمرة" هو رمز للقناع الذي يرتديه الإنسان أو المرأة على وجه التحديد لتجميل ما لا يريد إظهاره.