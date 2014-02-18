هيثم شاكر: لا أنكر أن تامر حسني وحماقي سبقاني!

عبر المطرب الشاب هيثم شاكر عن سعادته البالغة بنجاح ألبومه الجديد "أحلى قرار" حيث وصلته عن الألبوم ردود فعل إيجابية كثيرة، بالإضافة إلى أن نسب مبيعات ألبومه ومشاهدة الأغنيات على اليوتيوب فى الصدارة حتى أنه يفكر فى القيام بطبعة جديدة من الألبوم، كما وجه هيثم رسالة شكر لجمهوره الذي دعمه كثيراً في الفترة الماضية وجعل ألبومه الأول بين الألبومات الجديدة المطروحة في الأسواق.

ولم ينكر هيثم شاكر أنه من جيل تامر حسني ومحمد حماقي وأنهم سبقوه بمراحل في مشوارهم الفني ونجاحهم، ولكن هيثم أرجع السبب لكثرة الصعوبات التي تعرض لها في مشواره الفني وعدم وجود الدعم ممن كانوا حوله على عكس تامر وحماقي اللذان وجدا دعماً كبيراً من منتجيهم في مشوارهم حتى تقدموا للأمام ،كما يؤكد هيثم أن عمله بمفرده دون الوقوع تحت رحمة المنتجين جعله يعود بقوة للساحة ويعد جمهوره لتقديم أعمال كثيرة في الفترة المقبلة للوصول للمكانة التي يستحقها.

أما عن تقليده لنجم كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام وكذلك الهضبة عمرو دياب من خلال بوستر ألبوم "أحلى قرار" ؛فقد سخر هيثم ممن أطلقوا هذه الشائعات ضده ويؤكد أن بوستر ألبومه ليست له علاقة ببيكهام ولا عمرو دياب رغم أنه أكد أنه من جمهور الهضبة ويتشرف أن يُقال عنه أن يقلده ،ولكن نفى ذلك وأكد أنه يبحث دائماً عن التجديد والتطوير وليس التقليد.

ومن ناحية أخرى بدأ هيثم شاكر فى العمل على ألبومه الجديد حيث سيقوم بعقد جلسات عمل مُكثفة في الفترة المقبلة مع عدد من الشعراء والملحنين للوقوف على تفاصيل وأفكار الألبوم القادم ،ولكن هيثم يوضح أنه سيقوم بالعمل على ألبومه الجديد بعدما ينتهي من تصوير ثلاثة أغنيات من ألبوم "أحلى قرار" بطريقة الفيديو كليب ،ويبحث هيثم الآن عن مخرج يوليه إخراج الثلاثة أغنيات وهم "يوم ما أقول" و "حياتي" و "معاك.