إيران توقف عرض مسلسل أهان قبيلة "بختيارية"

أوقفت وسائل إعلام والتلفزيون الرسمي في إيران عرض مسلسل عقب احتجاجات في شمال غرب البلاد زعمت أنه يهين قبيلة بختياري الكبيرة المتنفذة.

وقالت وكالة أنباء الحكومة الإيرانية "أرنا" الإثنين، إن التلفزيون الحكومي أوقف عرض مسلسل "الأرض القديمة" الذي تدور أحداثه في أربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضي حين كانت إيران ملكية، قبل "الثورة الإسلامية" عام 1979.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحمن فضلي عن تشكيل لجنة لمتابعة المسلسل بشكل كامل، مؤكداً أنه سيوقف المسلسل إلى حين إعلان هذه اللجنة قرارها بشأنه.

وذكرت صحيفة "جوان" الإيرانية المحافظة أن حشدا في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية تجمع أمام مكتب المحافظ مطالبا باعتذار من شركة البث الحكومي.

ويزعم المحتجون أن المسلسل يصور عائلة "بختيارية" على أنها فاسدة وحديثة الثراء وملكية.