أصدقاء جينيفر أنيستون قلقون عليها بعد وفاة ماثيو بيري

بعد رحيل ماثيو بيري المفاجئ، أبدى أبطال مسلسل "فرندز" قلقهم على زميلتهم جينيفر أنيستون، التي تعاني من حالة نفسية "سيئة جدًّا".

وقال موقع "بيج سيكس" المهتم بأخبار المشاهير، إن جينيفر تأثرت برحيل ماثيو كثيرًا، وإنها ما زالت "مصدومة"، وذلك بحسب ما أكده مصدر مقرّب منها.

وقال المصدر "إنها الخسارة الثانية لجينيفر في أقل من عام، إذ كانت في طريقها للتعافي من صدمة وفاة والدها في نوفمبر الماضي، إلا أنها خسرت زميلها ماثيو بشكل مفاجىء".

وأضاف المصدر "تحاول جنيفر التعافي، لكن هذه الضربة كانت مدمرة".

وكانت جينيفر (54 عامًا) انضمت لأصدقائها كورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات ليبلاك لحضور مراسم جنازة زميلهم بيري في لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي، إذ بدا عليهم جميعًا التأثر الشديد.