كيم كارداشيان تعرض حقيبتها "المتسخة" للبيع بـ70 ألف دولار (صور)
أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الجدل بعد عرض حقيبتها "المتسخة" للبيع في موقعها الإلكتروني "كارداشيان كلوزيت".
وبحسب موقع "بيج سكس" المهتم بأخبار المشاهير، عرضت كيم حقيبتها المصنوعة من جلد التمساح، وهي من علامة "هيرميس" الفرنسية الفاخرة، للبيع مقابل 70 ألف دولار أمريكي.
وتركت كيم أسفل صورة الحقيبة تعليقًا قالت فيه "تظهر على مقابض الحقيبة وزواياها السفلية بعض التغيرات في اللون، وهناك خدوش طفيفة على الحزام المعدني".
وانهالت على كيم الانتقادات من متابعيها، الذي اتهموها بالطمع، مشيرين إلى أنها تعرض حقيبتها المهترئة للبيع مقابل مبلغ مالي ضخم، رغم أنها واحدة من أغنى رائدات الأعمال في العالم.
وعلق أحدهم "لماذا يبيع المليارديرات أغراضهم المستعملة لنا مقابل مئات آلاف الدولارات؟".
وقال آخر "من سيدفع 70 ألف دولار مقابل هذه الحقيبة القذرة يا كيم؟".
يذكر أن كيم كارداشيان وشقيقاتها ووالدتهن كريس جينير، يعرضن ملابسهن وإكسسوارتهن المستعملة في موقع إلكتروني متاح للجميع في أنحاء العالم.