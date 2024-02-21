كيم كارداشيان تعرض حقيبتها "المتسخة" للبيع بـ70 ألف دولار (صور)

وانهالت على كيم الانتقادات من متابعيها، الذي اتهموها بالطمع، مشيرين إلى أنها تعرض حقيبتها المهترئة للبيع مقابل مبلغ مالي ضخم، رغم أنها واحدة من أغنى رائدات الأعمال في العالم.

وعلق أحدهم "لماذا يبيع المليارديرات أغراضهم المستعملة لنا مقابل مئات آلاف الدولارات؟".

وقال آخر "من سيدفع 70 ألف دولار مقابل هذه الحقيبة القذرة يا كيم؟".

يذكر أن كيم كارداشيان وشقيقاتها ووالدتهن كريس جينير، يعرضن ملابسهن وإكسسوارتهن المستعملة في موقع إلكتروني متاح للجميع في أنحاء العالم.