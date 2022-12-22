ليوناردو دي كابريو بصحبة ممثلة تصغره بـ25 عاما.. هل انفصل عن جيجي حديد؟

ظهر النجم العالمي، ليوناردو دي كابريو بصحبة ممثلة صاعدة تُدعى "فيكتوريا لاما"، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما عاطفيًا، على الرغم من فارق السن بينهما الذي يبلغ 25 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ولدت فيكتوريا في العام 1999، بعد عامين من حصول دي كابريو على دوره في فيلم "تيتانيك" وهو الدور الأهم والرئيس في مسيرته الفنية.