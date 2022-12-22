ليوناردو دي كابريو بصحبة ممثلة تصغره بـ25 عاما.. هل انفصل عن جيجي حديد؟
ظهر النجم العالمي، ليوناردو دي كابريو بصحبة ممثلة صاعدة تُدعى "فيكتوريا لاما"، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما عاطفيًا، على الرغم من فارق السن بينهما الذي يبلغ 25 عامًا.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ولدت فيكتوريا في العام 1999، بعد عامين من حصول دي كابريو على دوره في فيلم "تيتانيك" وهو الدور الأهم والرئيس في مسيرته الفنية.
وكان قد شوهد دي كابريو وهو يركب سيارة مع فيكتوريا، 23 عامًا، بعد أن غادرا مطعمًا راقيًا في منطقة هوليوود بشكل منفصل، وشوهد الثنائي وهما يضحكان ويمزحان.
وحاول ليوناردو، 48 عامًا التخفي عن عدسات المصورين، حيث أخفى وجهه بقبعة بيسبول وارتدى قميصًا أسود وسترة سوداء وبنطلون جينز، فيما ارتدت لاما زيًا أسود بالكامل.
يشار إلى أن ليوناردو دي كابريو ارتبط عاطفيًا بالعديد من النساء، حيث واعد عارضة الأزياء كاميلا موروني، 25 عامًا، لمدة أربع سنوات، وخلال تلك الفترة، شوهد الثنائي علنًا في مناسبات عديدة، لكن علاقتهما لم تدم وانتهت هذا العام.
ولاحقًا، ارتبط اسمه بالعارضة الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، 27 عامًا، عقب انفصالها عن النجم زين مالك.
ويميل دي كابريو إلى مواعدة النساء الأصغر سنا، وكانت قد سخرت منه الممثلة إيمي شومر في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس/آذار الماضي، حيث قالت مازحة: "لقد فعل الكثير لمحاربة تغير المناخ وترك وراءه كوكبًا أنظف وأكثر خضرة لصديقاته".
وكان قد ارتبط اسم دي كابريو بالعديد من النساء مثل عارضة الأزياء كريستين زانغ وعارضة الأزياء البريطانية إيما ميلر، بالإضافة إلى عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين وعارضة الأزياء بار رفائيلي، وكذلك الممثلة بليك ليفلي وعارضة الأزياء ايرين هيثرتون وعارضة الأزياء الألمانية توني غارن.
ويمتلك النجم العالمي رصيدًا فنيًا كبيرًا وعلى مدى أكثر من 20 سنةً بمسيرته الفنية، وتلقى ليوناردو دي كابريو العديد من الجوائز والترشيحات أبرزها 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار و 4 ترشيحات لجوائز البافتا و11 ترشيحا لجوائز الغولدن غلوب.