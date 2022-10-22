حسام حبيب يهاجم والده بعد انتقاداته بسبب شيرين

وجه حسام حبيب إهانة لوالده عبر حسابه في إنستغرام، حيث رد على انتقاد والده له ووصفه بأنه نتيجة "تربية امرأة"، رافضا تمرير الأمر دون رد اعتبار والدته.

وكان والد حسام حبيب قد ألمح إلى أن تلك التريبة جعلت نجله حسام حبيب في "موقف عار حاليًا" خلال أزمته مع طليقته شيرين عبدالوهاب.

وكان حسام حبيب قد انتقد تدخل والده في أزمته مع شيرين، وذلك خلال تصريحاته التي أدلى بها مؤخراً، وهو ما دفع والده للرد عليه، متهمًا إياه بالتسبب في أزمتها مع شقيقها بسبب تسببه في "قطع عيشه".

ورد حسام حبيب عبر "إنستغرام" على تصريحات والده بالقول: "أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ100 راجل".

وأضاف الفنان المصري موجها حديثه لوالده: "تربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك، حسبي الله ونعم الوكيل".