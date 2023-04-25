فجر السعيد تكشف تعرض هاني شاكر للاحتيال في البحرين
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفاصيل عملية احتيال تعرض لها الفنان المصري هاني شاكر خلال تواجده في البحرين لإحياء حفل فني في أحد الفنادق.
وذكرت "السعيد" عبر حساباتها على مواقع التواصل أن هاني شاكر تعرَّض للاحتيال ورغم ذلك، ولأنه "فنان من زمن جميل"، على حد وصفها، أصرَّ على أن يغني دون أجر للناس.
وكتبت قائلة: "السادة وزارة الداخلية البحرينية، اليوم كان في #فندق_الخليج حفلة للفنان الكبير #هاني_شاكر، وحجزت 20 تذكرة، واستعدّيت للخروج وقالوا لي إن المتعهد هرب وغير موجود، وما دفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقة إللي مع هاني! هذه صورة جواز المتعهد، وترى الفندق بعد يطالبه بفلوس.. الموضوع عندكم".
ونشرت الإعلامية الكويتية مقطعًا من حفل هاني شاكر بعدما أصرَّ على الغناء رغم ما حدث معه من احتيال، وعلقت عليه بوصفه "فنانًا كبيرًا".
وأضافت: "لأنه فنان من زمن جميل .. ورغم أنه لم يستلم حقه رفض أن يكسف الناس إللي صمدت متأملة رؤيته ونزل يغني للناس .. كبير يا أمير الغناء العربي، تحاملت على نفسك لإسعاد الناس، ولو كانوا قلة أصروا على أن ينتظروا للحظة الأخيرة ولم يخب ظنهم في الرائع هاني شاكر".
وواصلت "السعيد" التغريد حول الموضوع للتأكيد على أنها استردت أموالها، ولكنها طالبت بالتدخل من أجل إعادة حق الفنان هاني شاكر وفرقته.
وقالت: "السادة وزارة الداخلية البحرينية، فلوسي رجّعتها من بلعوم شريكه بالحفلة، بس تكفون حقوق الناس، والفندق يطالبه بفلوس، والأستاذ #هاني_شاكر من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين، الكبير كبير يا أستاذ، وصدقني في #البحرين ما يضيع حق في ديرة يحكمها الله يحفظه #بوسلمان".