فجر السعيد تكشف تعرض هاني شاكر للاحتيال في البحرين

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفاصيل عملية احتيال تعرض لها الفنان المصري هاني شاكر خلال تواجده في البحرين لإحياء حفل فني في أحد الفنادق.

وذكرت "السعيد" عبر حساباتها على مواقع التواصل أن هاني شاكر تعرَّض للاحتيال ورغم ذلك، ولأنه "فنان من زمن جميل"، على حد وصفها، أصرَّ على أن يغني دون أجر للناس.

وكتبت قائلة: "السادة وزارة الداخلية البحرينية، اليوم كان في #فندق_الخليج حفلة للفنان الكبير #هاني_شاكر، وحجزت 20 تذكرة، واستعدّيت للخروج وقالوا لي إن المتعهد هرب وغير موجود، وما دفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقة إللي مع هاني! هذه صورة جواز المتعهد، وترى الفندق بعد يطالبه بفلوس.. الموضوع عندكم".