الظهور الأول لوالد بريتني سبيرز بعد بتر ساقه

شوهد والد النجمة الأمريكية بيرتني سبيرز للمرة الأولى منذ بتر ساقه، بعد إصابته بعدوى خطيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد جيمي سبيرز(71 عاما) يوم أمس الثلاثاء، على كرسي متحرك أثناء نقله إلى سيارته بالقرب من منزل عائلة سبيرز في كينتوود، بولاية لويزيانا.

وجاءت عملية بتر ساق جيمي، في الوقت الذي تعهدت فيه بريتني بأنها لن تتصالح مع والدها أبدا حتى بعد تدهور صحته، مؤكدة أنها ترفض مسامحة الرجل الذي "آذاها" بطرق "لا يمكن تصورها".