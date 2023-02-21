أحمد التهامي يتهم صُنَّاع فيلم تامر حسني "تاج" بالسرقة

أحمد التهامي يتهم صُنَّاع فيلم تامر حسني "تاج" بالسرقة
اتهم الفنان المصري أحمد التهامي، صُنَّاع الفيلم الجديد الذي سيقدمه زميله الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم "تاج"، بسرقة فكرته.
وقال التهامي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا سِكت كتير عن حقي عشان ما زعلش حد مني، اتشلت من أدوار كتير وقلت مش مهم، ولحد دلوقتي مش واخد حقي الفني والأدبي والمدى إللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقلت كل شيء نصيب، والحمدلله على حب الناس، والدنيا مستورة والحمدلله".
وأضاف: "إنما توصل إلى إنه مشروع عمري إللي أنا تعبت في كتابته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسه عندي يقين وإيمان بالله إنه هييجي يوم وأعمله، يتسرق مني ويعمله حد تاني".
واستطرد: "بغض النظر ده فيلمي ومشروعي، وأنا أول واحد من 10 سنين فكرت بفكرة البطل الخارق، وطول الفترة دي كانت تتسرق أجزاء من الفيلم وأقول عادي، إنما (التوأم الخارق) ده بتاعي، ومسجله في المصنفات والشهر العقاري".
وأكمل: "تامر حسني صاحبي وأخويا، وأكيد ما يعرفش المعلومة دي، أرجو الرسالة تُوصلّه، لأن أكيد في ناس كتير مؤذية، وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاولت أُوصل لتامر حسني ومعرفتش".
ويجسد تامر حسني في فيلم "تاج" شخصيتين لأخوين توأمين هما تاج وهارون، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والفانتازيا.
وفيلم "تاج" بطولة تامر حسني، بيومي فؤاد، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
وكانت مي عمر قد أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم "تاج"؛ بسبب تغيير مواعيد التصوير.