أحمد التهامي يتهم صُنَّاع فيلم تامر حسني "تاج" بالسرقة

اتهم الفنان المصري أحمد التهامي، صُنَّاع الفيلم الجديد الذي سيقدمه زميله الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم "تاج"، بسرقة فكرته.

وقال التهامي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا سِكت كتير عن حقي عشان ما زعلش حد مني، اتشلت من أدوار كتير وقلت مش مهم، ولحد دلوقتي مش واخد حقي الفني والأدبي والمدى إللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقلت كل شيء نصيب، والحمدلله على حب الناس، والدنيا مستورة والحمدلله".

وأضاف: "إنما توصل إلى إنه مشروع عمري إللي أنا تعبت في كتابته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسه عندي يقين وإيمان بالله إنه هييجي يوم وأعمله، يتسرق مني ويعمله حد تاني".