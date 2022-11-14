وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد الاعتداء عليه في مصر

وفي السياق، أكد المخرج الأردني سامر خضر، وفاة مواطنه الممثل أشرف طلفاح، متأثرا بجراحه جراء تعرضه لـ"اعتداء وحشي" أثناء تواجده في مصر من قبل من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون".

وقال المخرج الأردني لـ"إرم نيوز"، إن "الفنان الأردني كان متواجدا في مصر، وتعرض لاعتداء أدى إلى إصابته بنزيف في الدماغ وغيبوبة كاملة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى القصر العيني، الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، متابعتها للحالة الصحية للفنان أشرف طلفاح.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن الوزارة تتابع "الحالة الصحية للفنان الأردني الذي يتواجد في قسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات في جمهورية مصر العربية".

وأضاف المجالي في بيان، أن "وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ تبلغها بتعرض الفنان لظروف لا زالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية، أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت".

وأشار إلى أن "السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في مصر بخصوص الوضع الصحي للفنان".

وكشف المجالي، أن "مندوبا عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى، حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة للفنان (طلفاح) منذ لحظة وصوله".

ولفت إلى أن السفارة هي التي طلبت، الأحد، نقله إلى العناية الحثيثة، "نظرا لحالته".

وذكر المجالي، أن الأردن "ينسق مع الجهات الطبية والأمنية في مصر لضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة، وسير إجراءات التحقيق الأمني بخصوص حقيقة الحادثة، التي لا تزال طبيعتها وتفاصيلها قيد تحقيق أمني مصري بالتنسيق الكامل مع السفارة الأردنية في القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان نقيب الفنانين الأردنيين، كتب عبر حسابه في تويتر، أمس الأحد، أن "الفنان أشرف طلفاح تعرض لاعتداء في مصر، ويرقد على سرير الشفاء في حالة خطيرة، حيث يعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة".