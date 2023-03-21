محمد إمام يعيد "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

قرر الفنان المصري محمد إمام إعادة تقديم فيلم "شمس الزناتي" الذي قدمه والده الفنان عادل إمام قبل 32 عامًا، وفقًا لما كشف عنه مخرج العمل أحمد خالد موسى.

وسيبدأ تصوير الفيلم بعد انتهاء شهر رمضان، وتشارك "إمام" بالبطولة النسائية ياسمين صبري في دور "حنة" الذي قدمته من قبل الفنانة سوسن بدر.

وقال المخرج موسى لـ "إرم نيوز" إن "تقديم (شمس الزناتي) من جديد هو فكرة محمد إمام، ويتم الآن ترشيح باقي فريق العمل، وهذه مغامرة تستحق العمل بجد، لإثبات النجاح السابق نفسه".