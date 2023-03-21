محمد إمام يعيد "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري
قرر الفنان المصري محمد إمام إعادة تقديم فيلم "شمس الزناتي" الذي قدمه والده الفنان عادل إمام قبل 32 عامًا، وفقًا لما كشف عنه مخرج العمل أحمد خالد موسى.
وسيبدأ تصوير الفيلم بعد انتهاء شهر رمضان، وتشارك "إمام" بالبطولة النسائية ياسمين صبري في دور "حنة" الذي قدمته من قبل الفنانة سوسن بدر.
وقال المخرج موسى لـ "إرم نيوز" إن "تقديم (شمس الزناتي) من جديد هو فكرة محمد إمام، ويتم الآن ترشيح باقي فريق العمل، وهذه مغامرة تستحق العمل بجد، لإثبات النجاح السابق نفسه".
وتدور أحداث فيلم "شمس الزناتي" حول تعرض واحة نائية في الصحراء، أثناء الحرب العالمية الثانية، لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال "برعي" وسرقة خيراتها، ليقرر شيخ القبيلة شراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعى شمس الزناتي الذي يحب "حنة" القادمة من نفس الواحة، ويستعين بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.
وقدم الفنان عادل إمام الفيلم، في 1991، وشاركت في بطولته: سوسن بدر، ومصطفى متولي، ومحمود الجندي، وعبد الله محمود، وأحمد ماهر، ومحمود حميدة، وغيرهم.