هل يحقق فيلم جولة بيونسيه نجاح فيلم تايلور سويفت؟

تصدّر فيلم يتناول جولة بيونسيه الغنائية "رينيسانس" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، ليؤكد بذلك النجاح الذي تحققه الأفلام التي تُصوَّر خلال جولة موسيقية وتُعرض في دور السينما، على غرار فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" Taylor Swift: The Eras Tour، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق فيلم "رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه" Renaissance: A Film by Beyoncé الذي يتناول الجولة العالمية التي روّجت خلالها "كوين بي" لأحدث ألبوماتها، إيرادات بـ21 مليون دولار، في انطلاقة "ممتازة على المستوى الوطني لفيلم يتناول جولة موسيقية".