هكذا نعى نجوم "طاش" الفنان فهد الحيان

وشارك عدد من نجوم مسلسل "طاش ما طاش"، الذي لعب فيه الحيان دور بطولة، وعرف شهرته من خلاله، في نعي الفنان الراحل.

وكان على رأسهم الفنان عبدالله السدحان، الذي عبر عن ألمه بعد سماعه نبأة وفاته، وجاء في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": " إنا لله وإنا إليه راجعون كم هو مؤلم وكم هو موجع أن نفتقد رفيق درب وأخا عزيزا (فهد الحيان ) فجعنا بنبأ وفاته ولا نقول إلا مايرضي الرحمن اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنه اللهم أنزل على أهله وذويه ومحبيه الصبر والسكينة والسلوى".