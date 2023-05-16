هكذا نعى نجوم "طاش" الفنان فهد الحيان
عاش الوسط الفني السعودي والعربي صدمة، إثر وفاة الفنان فهد الحيان بجلطة في القلب عن عمر 52 عاما.
ونعى الفنان السعودي عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومواطني المملكة والخليج.
وشارك عدد من نجوم مسلسل "طاش ما طاش"، الذي لعب فيه الحيان دور بطولة، وعرف شهرته من خلاله، في نعي الفنان الراحل.
وكان على رأسهم الفنان عبدالله السدحان، الذي عبر عن ألمه بعد سماعه نبأة وفاته، وجاء في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": " إنا لله وإنا إليه راجعون كم هو مؤلم وكم هو موجع أن نفتقد رفيق درب وأخا عزيزا (فهد الحيان ) فجعنا بنبأ وفاته ولا نقول إلا مايرضي الرحمن اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنه اللهم أنزل على أهله وذويه ومحبيه الصبر والسكينة والسلوى".
ونعاه الفنان عبدالإله السناني، الذي شاركه "طاش"، في تغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وتجاوز عنه وارحمه برحمتك الواسعه يارب العالمين وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان فهد الحيان".
وعبر زميله الفنان فيصل العيسى عن صدمته جراء سماع الخبر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر صادم، الله يرحمك يا فهد ويسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وعلقت الفنانة ريماس منصور، بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعته الفنانة ريم عبدالله: " #فهد_الحيان في ذمة الله، تعازينا لأهله ومحبيه الله يغفر له ويرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وشاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، التي سبق أن شاركت في إحدى حلقات "طاش ما طاش"، مقطعا من مشهد فكاهي يجمعها بالحيان في كواليس أحد الأعمال.
وكانت الشعيبي قد شاركت الفنان السعودي الراحل كذلك في عدد من أجزاء مسلسل "غشمشم"، الذي أنتجه الفنان الراحل ولعب دور البطولة فيه.
وسبق أن ظهرت الشعيبي في مقطع فيديو، متأثرة بنبأ وفاة الحيان، بينما عبرت عن صدمتها باكية، لافتة إلى أنها ترفض تصديق ذلك.
ولعب الفنان فهد الحيان دور البطولة في المسلسل الكوميدي "طاش ما طاش" في جميع أجزائه.
وعرف الجمهور السعودي والعربي، الحيان، من خلال شخصيتيه "هزار" و"مصطفى" في السلسلة الكوميدية.