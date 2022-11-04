"أوبريت" تحدي القراءة العربي يشعل جدلاً بين الفنانتين السودانيتين ندى القلعة وهدى عربي

أثارت الفنانتان السودانيتان ندى القلعة، وهدى عربي، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات الماضية بسبب المشاركة في أوبريت ختام مبادرة تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من الفنانين.

وتعود تفاصيل الجدل حين أعلنت الفنانة هدى عربي قبل 5 أيام مشاركتها في "أوبريت" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تُشرفني الدعوة الكريمة للمشاركة في الأوبريت مع مجموعة من الفنانين العرب، سيتم بث المشاركة في اليوم الختامي لمهرجان تحدي القراءة العربي - مبادرة الشيخ محمد بن راشد، شكراً للاختيار والثقة"، لتنهال عليها التبريكات والتعليقات حول هذه الخطوة التي اعتبرها معجبوها مميزة وتستحقها، وأن المشاركة ستقودها نحو العالمية.

لكن المتابعين تفاجؤوا خلال الساعات الماضية باستبعاد الفنانة هدى عربي من الفعالية، ومشاركة ندى القلعة بدلاً عنها.

وقالت "القلعة" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق: "وداعاً إلى الإمارات.. العفو والعافية"، ما أثار غضب محبي هدى عربي بعد استبعادها، فيما دافع جمهور ندى القلعة عنها، وقالوا إنها "الأجدر بالمشاركة وتمثيل السودان".

إلى ذلك، دافعت المدير العام لقناة البلد الإعلامية فاطمة الصادق، وهي إحدى الصديقات المقربات من هدى عربي، عنها، وقالت: "لما نقول البلد دي (السودان) انتهت في كل شي، ما بنقول ساي.. المهم ابقي طيبة يا حبيبة.. وانتي حاضرة في كل مكان بموهبتك وأدائك وجمهورك وحضورك وأخلاقك، وبمحبة الناس ليك ولتاريخك المشرف".

من جهته، قال أحد المعلقين: "الاثنتان يستحقان المشاركة، مافي واحدة أقل من التانية، لكن في النهاية أرزاق. ربنا يصلح حالنا جميعاً"، وقال آخر: "الموسم الأول من مسلسل المغص.. ندى القلعة×هدى عربي"، وأوضح ثالث: "مافي زول بشيل حاجة ماقسمتو، وعادي اختارو ندى أو هدى، في النهاية بيمثلو السودان".

وتصدرت هدى عربي "التريند"، يوم الجمعة، في وقت لم تلتفت للخطوة وأعلنت عبر منشور لها على صفحتها بالفيسبوك عن حفلها القادم الذي يجمعها بالفنان طه سليمان الذي لم تحدد وقته واكتفت بكتابة "Soon"، وألحقت ذلك بمنشور يؤكد أن الحفل سيقام اليوم بفندق "الغراند هوليدي"، فيما لم تعلق القلعة على الحادثة، وقالت في منشور لها اليوم الجمعة: "صباح إلى السودان الحبيب".