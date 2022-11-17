إصابة الفنان العراقي محسن العزاوي بـ"جلطة دماغية"

يذكر أن هذه الجلطة الدماغية هي الثالثة التي تصيب الفنان العراقي.

وكانت آخر جلطة أصابت الفنان العزاوي في عام 2018، حين أعلن نجله عن إصابته بها، مؤكدًا أنه "فَقدَ النطق" على إثرها.

ولد الفنان العراقي محسن أحمد محمد العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار وترعرع وسط عائلة متوسطة الحال.

بدأ مشواره الفني كمخرج لعمل درامي كتبه الكاتب الراحل عزيز عبد الصاحب، (زنزانة رقم 16) عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

وفي رصيد الفنان العراقي، البالغ من العمر 83 عامًا، أكثر من سبعين عملًا مسرحيًّا