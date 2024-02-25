منتج مسلسل "عائلة الحاج متولي".. وفاة ممدوح يوسف

توفي، اليوم، المنتج المصري ممدوح يوسف، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر إقامة جنازته عصر اليوم بمسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتج الراحل، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، جاء فيه: "ننعى الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف - رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووالد الزميلة المخرجة مروة ممدوح، وحما الزميل المخرج حازم فوده".