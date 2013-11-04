العثور على 1500 لوحة لليهود صادرها النازيون

عثر في شقة في ميونيخ جنوب ألمانيا على نحو 1500 لوحة لرسامين كبار من بينهم بيكاسو تعود إلى جامعي لوحات من اليهود صادرها النازيون، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ولم تشأ النيابة العامة التعليق على هذه المعلومات التي أوردتها مجلة «فوكوس» الألمانية الأسبوعية.

وبحسب المجلة، فان هذه اللوحات التي تعود لكبار رسامي القرن الـ20، ومن بينهم فرانز مارك وماكس بيكمان وماكس ليبرمان، تقدر قيمتها حوالي مليار يورو، وكانت محفوظة في بيت رجل «ثمانيني».

ونقلت الصحيفة أن والد هذا الرجل الثمانين، وهو جامع لوحات، كان اشترى هذه المجموعة في الثلاثينات والاربعينات من القرن الـ20.

وهذه اللوحات إما صادرها النازيون أثناء اضطهاد اليهود ثم أعيد بيعها، أو باعها اليهود أنفسهم بأسعار زهيدة أثناء فرارهم من النازيين، أو صادرها عملاء الاستخبارات النازية على اعتبار أنها تنتمي إلى فئة «الفن الهابط»، ثم أعادوا بيعها.