الإعلان عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مهرجان أبو ظبي السينمائي

أبو ظبي ـ (خاص) من إبراهيم حاج عبدي

كشف مهرجان أبو ظبي السينمائي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في قصر الإمارات بأبو ظبي عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته السابعة، حيث وقع الإختيار على عدد من الأسماء الفاعلة في السينما العالمية والمحلية.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

ترأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة الإسترالية جاكي ويفر، التي سبق وان رُشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "مملكة الحيوان" (2010) للمخرج ديفيد ميشود، وللجائزة ذاتها عن أفضل دور مساعد لها في فيلم "ذا سيلفير لايننغ نوتبوك" لديفيد. أو. رسل.

وتشاركها في لجنة التحكيم حاملة جائزة اللؤلؤة السوداء للإنجاز الفني الممثلة القديرة هيام عباس، والمدير التنفيذي لشركة لندن السينمائية والهيئة البريطانية للسينما أدريان ووتن، والمنتجة التونسية دُرّة بوشوشة، والرئيسة التنفيذية لمعهد"عين" السينمائي في هولندا ساندرا دين هامر.

مسابقة "آفاق جديدة"

وترأس لجنة تحكيم مسابقة "آفاق جديدة" المخرجة يشيم أوسته أوغلو مخرجة فيلم "آراف" الفائز بجائزة اللؤلوة الذهبية لأفضل فيلم عام 2012. بدأت أوسته أوغلو مسيرتها السينمائية عبر باكورتها "الأثر" (1994)، ولتعزز مكانتها الفنية في المشهد السينمائي من خلال فيلمها "رحلة الى الشمس" (1999)، والذي حاز على ثناء منقطع النظير في العديد من المهرجانات السينمائية مثل كان وسان سباستيان وفينيسيا وبرلين وتورينتو، وليحصد أغلب جوائز مهرجان أسطنبول السينمائي. وينظم اليها إيرينا بيناردي، أحد مؤسسي صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ومديرة مهرجان لوكارنو السينمائي من 2000 ولغاية 2005. والمخرج المغربي المعروف نور الدين الخماري، وفاليري تودوروفيسكي صاحب الفيلم الموسيقي "هيبستر/ محبو موسيقى الجاز" والفائز بجائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل فيلم روائي في العام في مهرجان أبوظبي السينمائي في 2009، والمخرج اللبناني المعروف ميشال كمون.

مسابقة الأفلام الوثائقية

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فيترأس لجنة التحكيم المدير المشارك والمدير الفني لمهرجان تورينتو السينمائي الدولي الكندي كاميرون بيلي. وقد شغل عدة مواقع مهمة منها عمله مبرمجاً لأكثر من عشرين عاماً وصحافياً وكاتباً ومنسقاً لعروض "سينماتيك" في أونتاريو ومتحف كندا الوطني وعضو المجلس الوطني للفيلم في كندا ومهرجان سيدني السينمائي الدولي. ويساعده كاتب السيناريو الهولندي ليونارد ريتل هيلمريش، والمخرج مهدي فيلفل صاحب فيلم "عالم ليس لنا" (2012) الحائز على منحة "سند" واللؤلؤة السوداء لأفضل فيلم وثائقي العام المنصرم والكاتب السينمائي والفني البارز الجنوب أفريقي بيتر ماخن، والصحافي والناقد السينمائي والمخرج الجزائري نبيل حاجي.

مسابقة الأفلام القصيرة

في حين يرأس المخرج السوري محمد ملص، أحد رواد سينما المؤلف في بلده والذي عرض عمله الجديد "سُلّم الى دمشق" في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الأخير، لجنة تحكيم فقرة مسابقة الأفلام القصيرة. الى جانب الكاتبة والمخرجة المصرية هالة خليل صاحبة "أحلى الأوقات"، والكاتبة المسرحية والمخرجة الدنماركية جنلي هالوند التي أسهمت في كتابة فيلمي المخرج الشهير لارس فون ترييه: "ميلانخوليا" و الجديد "نيمفومانياك" والمخرج القادم من أبو ظبي وصاحب "سبيل" خالد المحمود.

مسابقة أفلام الإمارات

وسيكون كاتب السيناريو والمخرج الجزائري أحمد الراشدي على رأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الإمارات. ويساعده المخرج العراقي عدي رشيد، ورئيس الجائزة الدولية المرموقة للرواية العربية ومؤسس ورئيس الدائرة الثقافية في الكويت طالب الرفاعي، ومدير البرامج الفنية في مركز التنمية الثقافية التابع لمؤسسة قطر والمخرج المكرس حافظ علي عبد الله، والمخرج الإماراتي خالد المهيري الفائز بجائزة مسابقة أفلام الإمارات ضمن مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي لأفلام الشرق الأوسط عن فيلمه "حكاية قرصان" في العام 2007.

جائزة "حماية الطفل"

وبمناسبة إطلاق جائزة "حماية الطفل" فقد وقع الخيار على الممثل والمنتج المصري خالد أبو النجا ليرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة، تساعده عفاف المري، رئيسة قسم الخدمات الإجتماعية وعضو المجلس التنفيذي في الشارقة، والعقيد فيصل الشمري مدير مركز حماية الطفولة في وزارة الداخلية الإماراتية، والمخرج الإماراتي جمعة السهلي الفائز بعدد من الجوائز عن أفلامه "رأس الماعز" و"أسرار سارة"، ومنى البحر، عضوة المجلس الوطني الإتحادي واللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة.

لجنة تحكيم فيبرسي

وتركز لجنة تحكيم فيبرسي، الإتحاد الدولي لنقاد السينما، على الأفلام العربية الجديدة المشاركة ضمن أقسام مسابقات الأفلام الروائية الطويلة وآفاق جديدة والوثائقية الطويلة. ويرأس لجنة تحكيم هذه الفقرة الألماني ويليفريد ريتشارد والبولوني يانوز فروبلويسكي ومن الهند مادو إيرفانكارا والناقد المغربي مصطفى المسناوي والناقدة اللبنانية فيكي حبيب.

لجنة تحكيم "نيتباك"

تتولى لجنة تحكيم "نيتباك"، شبكة ترويج السينما الآسيوية، والمنصة الرائدة لإكتشاف وترويج السينما الآسيوية، مهمة إختيار أحد الأفلام الآسيوية المشاركة في أحد أقسام مسابقات المهرجان للأفلام الروائية أو آفاق جديدة أو الأفلام الوثائقية الطويلة وتتويج الفائز بجائزة "نيتباك". وتتألف لجنة تحكيمها من: غولبارا تولوموشوفا (كازخستان)، وديبورا يونغ (الولايات المتحدة الأميركية)، وزياد الخزاعي (العراق/المملكة المتحدة).