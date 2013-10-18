حورية الفرغلي.. تستعرض مهاراتها بالرقص ومناسك الحج!

القاهرة – يبدو أن بعض الفنانين لا يعرفون حقاً ما يريدون، فالفنانة حورية فرغلي بذلت مجهودا كبيراً في محاولة تقليد الفنانة الاستعراضية "صافيناز" من خلال عرض كليب لها ضمن أحداث فيلم "القشاش" التي تشارك ببطولته مع الفنان محمد فراج، وهي تقوم بالرقص على إحدى الأغنيات الشعبية، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً بذلك مثيرة استياء وغضب جمهور الفنانة الاستعراضية "صافيناز".

واتهمها الجمهور بمحاولة تقليد "صافيناز"، مؤكدين عدم قدرتها على ذلك لضعف إمكانيتها الجسدية والفنية في الرقص الشرقي مقارنة براقصتهم المفضلة.

وانتهت حورية من تصوير فيلمها "القشاش" لتطير إلى مكة المركة لأداء مناسك فريضة الحج، وقامت بالتقاط عدد من الصور أثارت جدلاً واسعاً مع مفتى الجمهورية السابق علي جمعة بعد أن نشرتها على صفحتها الخاصة بالـ"فيس بوك".