فيلم فرنسي يقطف جائزة الإسكندرية وهالة لطفي أفضل مخرجة

الإسكندرية ـ فاز الفيلم الفرنسي (أولين) بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي اختتمت مساء الأحد دورته التاسعة والعشرون ونال فيها الفيلم الإيطالي (علي ذو العيون الزرق) بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ونال الفيلم المغربي (يا خيل الله) جائزتي الإبداع الفني وأحسن سيناريو لكاتبه جمال بن حامد. وحصلت بطلة الفيلم اليوناني (متعة) على جائزة أحسن ممثلة في حين ذهبت جائزة أحسن ممثل لبطل الفيلم السلوفيني (بطل شنغهاي).

وفي المسابقة الرسمية نفسها والتي تنافس فيها 14 فيلما روائيا طويلا من 14 دولة أجنبية وعربية حصلت المخرجة المصرية هالة لطفي على جائزة أحسن مخرج عن فيلمها (الخروج للنهار) الذي نال أيضا ثلاث جوائز أخرى في (مسابقة بانوراما السينما المصرية) هي أحسن مخرج وأحسن فيلم كما نالت الممثلة دعاء عريقات عن دورها في الفيلم –وهو مشهد واحد- على شهادة تقدير.

والمهرجان الذي استمر ستة أيام أقيم تحت شعار (نحو عالم أكثر حرية) وشارك فيه نحو 140 فيلما من 27 دولة.

وقام بتوزيع الجوائز طارق المهدي محافظ الإسكندرية والأمير أباظة رئيس المهرجان.

وفي المسابقة العربية فاز فيلم (ناجي العلي في حضن حنظلة) للفلسطيني فايق جرادة بجائزة أحسن فيلم تسجيلي ونال المخرج السعودي حمزة طرزان جائزة خاصة عن فيلمه (كيرم) ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم (ويبقى العدوان) إخراج الفلسطيني معتصم عدوان ونال فيلم (بغداد ميسي) للعراقي سهيم عمر جائزة أحسن فيلم روائي قصير.

والمهرجان الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عرض 14 فيلما مصريا قصيرا منها (في 6 ساعات) لخليل شوقي و(أبطال من مصر) لأحمد راشد و(صائد الدبابات) لخيري بشارة و(جيوش الشمس) لشادي عبد السلام.

ومنح المهرجان في حفل الختام درعه للمخرجين المصريين إنعام محمد علي مخرجة فيلم (الطريق إلى إيلات) وعلي عبد الخالق الذي أخرج فيلم (أغنية على الممر) قبل أكثر من 40 عاما.

وكان المهرجان كرم في حفل الافتتاح اسم مدير التصوير الإيطالي ماركو أونوراتو وثلاثة مخرجين عرب هم الفلسطيني محمد بكري والمغربي محمد مفتاح والتونسي نوري بوزيد إضافة إلى المكرمين المصريين وهم الممثلان محمود حميدة وإلهام شاهين والسيناريست وحيد حامد والمخرج محمد خان.