نجلاء بدر وأحمد زاهر يتحدّيان الانتقادات بصور جديدة

القاهرة – أثارت صوراً كانت قد عرضت سابقاً لكل من الفنان أحمد زاهر والإعلامية نجلاء بدر موجة انتقادات لاذعة نظراً لجرأة الصور المعروضة.

ورغم كل الانتقادات السابقة لم يتوانى كلا من الفنانين عن نشر صور جديدة لهما، كدليل على عدم مبالاتهما واهتمامهما بما أثير من انتقادات.

نجلاء وزاهر خضعا لجلسة تصوير ثانية لصالح مجلة "روتانا"، حيث تم التقاط مجموعة صور لهما سويا لنشرها بالمجلة، وبالرغم من أن الصور هذه المرة كانت أقل إثارة من سابقتها، إلا أنها أثارت الجدل مجددا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث طالب النشطاء كلا من نجلاء وزاهر بالابتعاد عن هذه الصور الجريئة التي قد تؤدي إلى خسارتهما لجمهورهما، كما أكد البعض إن الصور الأخيرة أقل إثارة نظراً لأن مجلة "روتانا" مجلة سعودية، والصور الجريئة لا تتناسب مع هذا المجتمع.