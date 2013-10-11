فيلم سعودي يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان بيروت السينمائي

بيروت - فاز فيلم سعودي بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم شرق أوسطي قصير في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان بيروت الدولي للسينما بعد أسبوع على المهرجان الذي شهد عرض أكثر من سبعين فيلماً لبنانياً وعربياً ودولياً ومنع عرض فيلمين.

فقد فاز فيلم "حرمة" للمخرجة السعودية عهد كامل بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم شرق أوسطي قصير في المهرجان فيما حصل فيلم "من العتمة" للمخرجة اللبنانية صونيا حبيب على جائزة أفضل فيلم وثائقي شرق أوسطي.

ويتناول "حرمة" الذي كان فاز بالمركز الثاني في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن مهرجان الخليج السينمائي في أبريل/نيسان الماضي وبجائزة التطوير في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بمهرجان "الدوحة ترايبيكا" قصة إمرأة سعودية فقيرة يموت زوجها وهي حامل وتواجه ابتزازاً من المحيطين بها وصعوبات حياتية عدة تبرز من خلالها قضايا المرأة السعودية.

المخرجة عهد كامل

أمّا فيلم "من العتمة" الذي فاز قبل أيام بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان السينما في بيسيك في جمهورية التشيك فيتناول قصة حب تدور فصولها في مدرسة بعبدا للمكفوفين بين حسن الكفيف ويمنى المعلمة في مدرسة الصم والبكم وهي مبصرة لكن والد يمنى يرفض هذا الارتباط.

وفاز فيلم "ميسي بغداد" للمخرج العراقي سهيم عمر خليفة بالجائزة الفضية في مسابقة الأفلام الشرق أوسطية القصيرة. أما المرتبة الثالثة في فئة الأفلام القصيرة فذهبت إلى فيلم "بوبي" للتونسي مهدي البرصاوي الذي نال جائزة برونزية.

وحصل فيلم "سكراب" للسعودي بدر الحمود على جائزة لجنة التحكيم الخاصة علماً أنّ الفيلم الذي تبلغ مدته 13 دقيقة وسبق أن فاز بالجائزة الثالثة في مسابقة الفيلم القصير في مهرجان الخليج السينمائي ويتناول قيادة المرأة للسيارة من خلال إمرأة سعودية من البادية تكسب عيشها من جمع الخردة (السكراب) وتضطرها الظروف لقيادة سيارتها بنفسها فتوقفها الشرطة.