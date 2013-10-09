هيفاء وهبي: "حلاوة روح" يختلف عن "دكان" خالد يوسف

القاهرة – (خاص) من عبدالحكيم أبوعلم

أكدت الفنانة اللبنانية على أنها ستبدأ خلال أيام تصوير فيلمها الجديد المتوقع طرحه في دور العرض في الموسم الصيفي المقبل.

وقالت هيفاء إنه تمّ اختيار "حلاوة روح" كإسم للفيلم، وسيتم تصويره بعدد من المناطق والاستديوهات بالقاهرة، على أن ننتهي منه خلال شهرين كأقصى تقدير لتبدأ عمليات المونتاج.

وأضافت أنّ الأوضاع التي كانت تمر بها مصر خلال الفترة الماضية سبباً في تأجيل التصوير أكثر من مرة، مضيفة أنها لا زالت متمسكة بتقديم دورها في الفيلم، نافية في الوقت ذاته ما تردد عن إنسحابها.

وأوضحت أنّه سيشاركها في بطولة الفيلم باسم سمرة وعدد من الفنانين الآخرين ويخرجه سامح عبد العزيز، مؤكدة أنّ الدور يختلف كلياً عمّا قدمته في فيلم "دكان شحاتة" مع خالد يوسف.