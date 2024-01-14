تصغره بـ 24 عامًا.. دي كابريو وصديقته في عشاء رومانسي (صور)

شُوهد النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو مع صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، التي تصغره بـ 24 عامًا بعد الانتهاء من عشاء رومانسي في أحد مطاعم بيفرلي هيلز.

وحاول دي كابريو، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، الدخول إلى المطعم متخفيًا، قبل أن تلتقطه عدسات مصوري الباباراتزي وهو يخرج مغطيًا وجهه بقبعة بيسبول سوداء.

وقالت صحف أمريكية إن الثنائي شُوهدا معًا عدة مرات في السابق، ما قد يشير إلى جدية علاقتهما العاطفية، حيث تم رصدهما وهما يخرجان من أحد مطاعم باريس الراقية في ديسمبر الماضي.