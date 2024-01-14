تصغره بـ 24 عامًا.. دي كابريو وصديقته في عشاء رومانسي (صور)
شُوهد النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو مع صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، التي تصغره بـ 24 عامًا بعد الانتهاء من عشاء رومانسي في أحد مطاعم بيفرلي هيلز.
وحاول دي كابريو، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، الدخول إلى المطعم متخفيًا، قبل أن تلتقطه عدسات مصوري الباباراتزي وهو يخرج مغطيًا وجهه بقبعة بيسبول سوداء.
وقالت صحف أمريكية إن الثنائي شُوهدا معًا عدة مرات في السابق، ما قد يشير إلى جدية علاقتهما العاطفية، حيث تم رصدهما وهما يخرجان من أحد مطاعم باريس الراقية في ديسمبر الماضي.
وقبل أسابيع شُوهد النجم الحائز على جائزة الأوسكار وهو يقضي وقتًا مع فيتوريا وعائلتها في لندن، احتفالاً بعيد الشكر.
كما تواجدت العارضة الشابة إلى جانب "دي كابريو" أثناء احتفاله بعيد ميلاده التاسع والأربعين، في نوفمبر الماضي، في كاليفورنيا.
أما في سبتمبر 2023، فصرَّح أحد المقربين من دي كابريو لصحيفة "بيج سيكس" المهتمة بأخبار المشاهير بأن الثنائي يقضيان معظم وقتهما معًا منذ أشهر، وأن علاقتهما أصبحت أكثر متانة، مشددًا أنها ليست مجرد علاقة عابرة.
وشُوهد دي كابريو وفيتوريا، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، معًا لأول مرة في أحد النوادي الليلية في جزيرة إيبيزا، في أغسطس 2023.
يذكر أن "فيتوريا سيريتي" هي عارضة أزياء إيطالية، كانت متزوجة سابقًا من الدي جي الشهير DJ Matteo Milleri المقيم في نيويورك، إلا أنهما انفصلا.