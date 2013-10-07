أمهات هوليود يشاركن صور أولادهن مع العالم

(خاص) من بلقيس دارغوث

رغم أن مصوري البابراتزي قد يفعلون أي شيء في سبيل إلتقاط صور لمشاهير هوليود أو أولادهم، إلا أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت لجميع المستخدمين بما فيهم المشاهير أن يتشاركو مع عشرات الملايين صورا خاصة بنقرة زر واحدة.

وأستقطب موقع "انستغرام" المخصص بتعديل ونشر الصور في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 مليون مستخدم، من بينهم نجوم الصف الاول في هوليود، الذين إستغلوا الموقع لنشر صور لأنفسهم ولأولادهم لمشاركتها مع قاعدة جماهيرهم المنتشرة في شتى أنحاء العالم.

وفي ما يلي مجموعة صور لعدد من أشهر الأمهات الحسناوات أمثال بيونسيه وكيم كارداشيان وهيلاري داف وفيكتوريا بيكهام وماريا كيري وبريتني سبيرز.