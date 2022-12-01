ليلى غفران ترد على محاميها حسن أبو العينين في قضية "التشهير والسرقة"

ردت الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية ليلى غفران، للمرة الأولى على ما تم تداوله بشأن محاكمتها، بعد اتهامها بـ"التشهير" بمحاميها السابق حسن أبو العينين، واتهامه بسرقة خاتمها الألماس.

وكان المحامي المصري أبو العينين كشف عن إحالة موكلته السابقة ليلى غفران إلى المحاكمة أمام القضاء المصري، لاتهامها بـ"سبه وقذفه والتشهير به"، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

وردت غفران، اليوم الخميس، في منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عن القضية ولم تتهم محاميها السابق بالسرقة كما ادعى.