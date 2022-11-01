مصطفى كامل يعدّل قراره بشأن عدد العازفين المصاحبين لمطربي الراب

تراجع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن قراره بإجبار المطربين بالغناء برفقة فرقة موسيقية لا تقل عن 12 عازفا، وخفض عددهم إلى 6 عازفين فقط بعد اجتماع عقده مع مطربي الراب الإثنين.

وعقدت نقابة المهن الموسيقية مساء الإثنين اجتماعا بمقر النقابة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من مطربي الراب، لتسوية أوضاعهم مع النقابة بعد قرار النقيب بوقف جميع التصاريح التي منحت لهم بالغناء.

وكشف الفنان مصطفى كامل سبب تراجعه عن قراره تجاه العازفين قائلا: "بعد اجتماعي مع مطربي الراب اتضح أن موسيقى الراب والموسيقى الغربية بشكل عام تختلف في العزف عن الموسيقى الشرقية، ولا تحتاج لعازفين وآلات كثيرة، لذلك تم تخفيض عدد العازفين إلى 6 فقط، وهذا القرار يخص مغنيي الراب فقط، أما مؤدي المهرجانات فالقرار القديم يسير عليهم".

وأضاف كامل في تصريحات لـ "إرم نيوز": "مغنو الراب حضروا إلى الاجتماع وأبدوا موافقتهم على كل شروط النقابة، وأقروا بالالتزام بها، وفي النهاية هم أبناؤنا، ولا نريد أذيتهم، ولكن فقط نريد منهم الالتزام، وإشراك العازفين معهم، فليس من المعقول أن يقيموا حفلات بشكل يومي باستخدام الفلاشة والعازفين يجلسون بمنازلهم لا يجدون عملا".

وقررت نقابة الموسيقيين بقيادة الفنان مصطفى كامل في اجتماع الإثنين حزمة من القرارات الخاصة بمغنيي الراب، ومنها عودتهم للغناء بعد أن تم إيقافهم خلال الأيام الماضية، بشرط أن يتم الاستعانة بـ 6 عازفين في كل حفل، بآلات موسيقية منها الكيبورد والدرامز، والجيتار والمؤثرات الصوتية.

ووافق مصطفى كامل على إقامة الحفلات الخاصة بمطربي الراب، والتي كان قد صرح بها من قبل، ولا يسير عليها القرار الجديد.

وأكد النقيب على عدم استخدام الألفاظ الخارجة، ومن سيستخدمها سيتم سحب التصريح الخاص به.

وسمح مصطفى كامل بـ مُهلة لمغنيي الراب لتكوين فرقة موسيقية بدءًا من 1/11 حتى 1/12 لعمل البروفات.

وكان الفنان مصطفى كامل قد أصدر مؤخرا قرارا بوقف جميع مطربي الراب عن الغناء لحين عقد اجتماع لهم بالنقابة، وتوقيعهم على الإقرارات التي وضعتها للارتقاء بالفن المصري، كما أمر بتغريم مروان بابلو 50 ألف جنيه، وعفروتو 100 ألف جنيه لمخالفتهما قرارات النقابة.