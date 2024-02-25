رغم معركتهما القانونية.. آل باتشينو يواعد نور الفلاح (صور)
رُصد الممثل الأمريكي آل باتشينو مع والدة طفلته الكويتية نور الفلاح في أول موعد رومانسي لهما منذ تسوية معركة حضانة طفلهما قبل 4 أشهر.
وظهر آل باتشينو (83 عامًا) مع والدة طفلته (30 عامًا) وهما يغادران أحد مطاعم حي بيفرلي هيلز الراقي، بعد تناول العشاء معًا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معًا منذ تسوية حضانة طفلهما رومان، الذي ولد في يونيو 2023.
وقال مصدر مقرب من النجم الأمريكي لصحيفة "بيج سيكس" المهتمة بأخبار المشاهير، إن آل باتشينو ونور الفلاح ما زالا على علاقة صداقة جيدة ويحترمان بعضهما، وسيبقيان كذلك من أجل توفير حياة صحية لطفلهما".
وتوصل بطل فيلم Devil’s advocate ووالدة طفله إلى حضانة مشتركة، على أن يبقى "رومان" حاليًّا مع والدته، مع إماكنية أن يراه والده بشكل دوري.
وفي نوفمبر الماضي، علمت الصحيفة أن آل باتشينو يدفع مبلغ 30 ألف دولار شهريًّا لنور الفلاح كنفقة لطفلهما حديث الولادة.
بالإضافة إلى ذلك، أمر القاضي الممثل الشهير بدفع مبلغ 110 آلاف دولار لنور مقدمًا، منها 13 ألف دولار لمقدمة الرعاية الليلية، والفواتير الطبية التي لا يغطيها التأمين الصحي.
يذكر أن آل باتشينو ارتبط بمنتجة الأفلام الكويتية الأصل نور الفلاح في أبريل 2022، ولكن تم الكشف لاحقًا أنهما كانا يتواعدان منذ جائحة كوفيد-19.
وبعد إعلان خبر حمل نور الفلاح، أكدت عدة مصادر آنذاك، أن آل باتشينو طلب تحليل DNA للتأكد من أن الطفل هو ابنه بالفعل؛ ما أشعل الحرب بينه وبين نور.
وآل باتشينو هو أيضًا أب لثلاثة أطفال بالغين هم: جولي، 34 عامًا، من حبيبته السابقة جان تارانت، والتوأمان أنطون وأوليفيا، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، من حبيبته السابقة بيفرلي دانجيلو.