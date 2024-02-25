رغم معركتهما القانونية.. آل باتشينو يواعد نور الفلاح (صور)

رُصد الممثل الأمريكي آل باتشينو مع والدة طفلته الكويتية نور الفلاح في أول موعد رومانسي لهما منذ تسوية معركة حضانة طفلهما قبل 4 أشهر.

وظهر آل باتشينو (83 عامًا) مع والدة طفلته (30 عامًا) وهما يغادران أحد مطاعم حي بيفرلي هيلز الراقي، بعد تناول العشاء معًا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معًا منذ تسوية حضانة طفلهما رومان، الذي ولد في يونيو 2023.

وقال مصدر مقرب من النجم الأمريكي لصحيفة "بيج سيكس" المهتمة بأخبار المشاهير، إن آل باتشينو ونور الفلاح ما زالا على علاقة صداقة جيدة ويحترمان بعضهما، وسيبقيان كذلك من أجل توفير حياة صحية لطفلهما".